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Казахстанки рожают первенцев в среднем в 25 лет. А самые молодые мамы живут в Туркестанской области. К таким выводам пришли в ranking.kz, передаёт BaigeNews.kz.

В 2021 году в Казахстане родилось 446,5 тысячи детей — на 4,6 процента больше, чем в 2020, и сразу на 11 процентов больше, чем в 2019-м.

Более половины всех малышей в РК рождены матерями в "молодёжном" возрасте от 20 до 29 лет: в возрасте 20–24 лет — 98,2 тысячи младенцев, 25–29 лет — 137 тысяч . Ещё 14,5 тысячи младенцев (3,3 процента от РК) родились у матерей, которым ещё не исполнилось 20 лет.

У матерей в возрасте 30–34 лет родились 116,6 тысяч детей — 26,1 процента от РК. Далее с ростом возраста женщин заметно снижается численность новорождённых: так, у матерей в возрасте 35–39 лет родились 64,2 тысячи детей, 40–44 лет — 15,1 тысячи детей, 45–49 лет — 725 детей, 50–54 лет — 53 младенца, от 55 лет — шесть малышей.

В 2021 году средний возраст матери при рождении ребёнка составил 29,5 года, в 2020-м — 29,3 года. В городской местности средний возраст матерей при рождении ребёнка составлял 29,9 года, в сельской — 29,1 года.

Средний возраст матерей, родивших первого ребёнка, составил 25,2 года (в 2020 году — 25,3 года). В городах показатель составил 25,9 года, в сёлах — 24 года.

Самые молодые мамы в 2021 году жили в Туркестанской области: здесь средний возраст женщин при рождении первенца составлял 22,5 года. Вторую строчку занял Шымкент (23,9 года), третью — Жамбылская область (24 года). Меньше всего торопились с деторождением алматинки: средний возраст женщин при рождении первого малыша составлял 28,1 года. Далее идут Нур-Султан (27 лет) и Алматинская область (25,5 года).