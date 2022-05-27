Самое большое количество получателей АСП живёт в Шымкенте - Минтруда

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В Министерстве труда и социальной защиты РК представили статистику получателей адресной социальной помощи в региональном разрезе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На площадке СЦК начальник департамента социальной помощи Аскар Ниязов сообщил, что львиная доля этой категории казахстанцев приходится на южные регионы.

"В разрезе регионов наибольшее число получателей АСП по итогам прошлого года в городе Шымкент – 47,2 тысячи семей (23,8 процента), Туркестанской области – 42,9 тысячи семей (21,7 процента) и Алматинской области – 22,6 тысячи семей (11,4 процента). Меньше всего - Северо-Казахстанская область - 2,7 тысячи семей (1,3 процента) и Атырауская область – 1,6 тысячи семей (0,8 процента)", - рассказал он.

Ситуация в других регионах стабильная, отметил спикер. По его словам, большая часть получателей АСП - это дети.



"В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 63 процента или 623,9 тысячи человек. 181,6 тысячи человек - работающие граждане; более 101,4 тысячи человек – лица, на иждивении которых дети, пожилые люди, лица с инвалидностью; 31 тысяча человек – студенты; граждане с инвалидностью - более 15,5 тысячи, самозанятые, безработные граждане - 23,7 тысячи человек. По состоянию на 1 мая текущего года - из 571 тысячи человек, получающих адресную социальную помощь, 63,6 процента или 363,1 тысячи - это дети до 18 лет. При этом, согласно результатам проведённого анализа, 99 процентов семей-получателей АСП имеют не менее одного ребёнка. Среди семей, получающих помощь, 40 процентов - многодетные семьи, то есть 44 966", - сообщил Аскар Ниязов.