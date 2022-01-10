Саммит ОДКБ в онлайн-режиме покажет "Хабар 24"

Фото: Берик Уали/facebook.com

Саммит ОДКБ в онлайн-режиме будет доступен зрителям телеканала "Хабар 24". Об этом на странице в Facebook рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня в 13.00 часов по времени Нур-Султана Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны. Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24", - написал Уали.

Напомним, ранее в МВД РК сообщили, что по состоянию на 10 января в органы внутренних дел в Казахстане доставлено 7 939 человек.