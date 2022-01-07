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"Это фейк" — КНБ опроверг информацию о задержании Самата Абиша | BaigeNews.kz 7 января, 21:58
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Фото: gov.kz

"Это фейк" — КНБ опроверг информацию о задержании Самата Абиша

Комитет национальной безопасности РК опроверг информацию о якобы произошедшем задержании первого заместителя председателя ведомства Самата Абиша, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алматы первого заместителя председателя КНБ РК С. Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер. Примечание: в первую очередь, необходимо обращать внимание на информацию, освещаемую официальными источниками", — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Ранее сообщалось, что президент освободил Карима Масимова от должности председателя КНБ. Его место занял Ермек Сагимбаев.

7 января, 21:58
11269
Журналист

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