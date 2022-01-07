Сall-центр по вопросам авиасообщения заработал в Казахстане

В Казахстане сall-центр для консультаций по вопросам статуса авиарейсов, их задержки, отмены и возврата авиабилетов, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
Телефон горячей линии по номерам: +7 7172 798213, +7 7172 798214
Call-центр будет работать круглосуточно.
Сообщалось
, что международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года. Приостановлена
деятельность аэропортов в городах Актау и Актобе, а аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.