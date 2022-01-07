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Сall-центр по вопросам авиасообщения заработал в Казахстане | BaigeNews.kz 7 января, 11:24
660

Сall-центр по вопросам авиасообщения заработал в Казахстане

В Казахстане сall-центр для консультаций по вопросам статуса авиарейсов, их задержки, отмены и возврата авиабилетов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Телефон горячей линии по номерам: +7 7172 798213, +7 7172 798214

Call-центр будет работать круглосуточно.

Сообщалось, что международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года. Приостановлена деятельность аэропортов в городах Актау и Актобе, а аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.
#турист #авиаперевозки #гражданская авиация #авиарейсы
7 января, 11:24
660
Журналист

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