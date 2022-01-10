Сагинтаев попал под обстрел террористов в Алматы

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел террористов. Об этом сообщил его заместитель Ержан Бабакумаров, передает BaigeNews.kz .



Нападение произошло вечером 5 января, когда аким выехал из оперативного штаба и направился в акимат. Под обстрел попал автомобиль, в котором ехал градоначальник. Машине удалось скрыться с места. Водитель акима получил ранения, сам Сагинтаев не пострадал.

