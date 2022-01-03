Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "Мы среагировали оперативно и конструктивно на ситуацию с митингами в Жанаозене" — глава Минэнерго
"Мы среагировали оперативно и конструктивно на ситуацию с митингами в Жанаозене" — глава Минэнерго | BaigeNews.kz 3 января, 18:07
2416
Фото: иллюстративное

"Мы среагировали оперативно и конструктивно на ситуацию с митингами в Жанаозене" — глава Минэнерго

Представители ведомства оперативно вылетели в Жанаозен.

Министерство энергетики среагировало оперативно и конструктивно на ситуацию с митингами в Жанаозене. Об этом 3 января рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, комментируя ситуацию с несанкционированными митингами по поводу повышения цен на сжиженный газ в Мангистауской области, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На вопрос журналиста "Почему вы молчали и не реагировали на недовольство, почему нужно ждать указания Токаева?" глава Минэнерго дал спокойный ответ.

"Сразу как пошли эти факты из Жанаозена Мангистауской области, незамедлительно мой заместитель вылетел в Мангистау, чтобы на месте встретиться с руководителями и хозяевами АЗС, чтобы выработать какой-то приемлемый вариант решений проблемы", — отметил министр.

А когда у министра поинтересовались насчет того, "почему с общественностью не встретились?", главный энергетик резонно среагировал: "Для того, чтобы выходить и разговаривать с населением нужно было иметь какую-то позицию. После того, как была достигнута соответствующая договоренность с газовыми сетями, что в рамках своих соцобязательств они будут готовы поделиться своей маржой, то после этого встреча и произошла. Встреча была после обеда".

#Жанаозен #цены #митинг
3 января, 18:07
2416
Журналист

Рекомендуем