С 20 июня в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под два процента

С 20 июня по 19 июля 2022 года (включительно) на платформе Otbasybank.kz будет открыт приём заявок на участие в программе "Бакытты отбасы", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт банка.

Участники программы смогут получить кредит по ставке 2% годовых сроком до 20 лет. Для получения займа необходим первоначальный взнос в размере 10% от суммы. На эти средства можно приобрести первичное или вторичное жильё.

Для жителей Нур-Султана, Алматы (включая пригородные зоны), Шымкента, Актау и Атырау максимальная сумма займа составляет 15 миллионов тенге, в остальных регионах – 10 миллионов.

Недвижимость можно приобрести только в том регионе, где заёмщик стоит в очереди на жильё.

Принять участие в программе смогут граждане, стоящие в очереди на жильё и входящие в следующие категории: