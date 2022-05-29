Рыбакина и Бублик завершили выступления на "Ролан Гаррос"

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Елена Рыбакина и Александр Бублик завершили выступления на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лидер сборной Казахстана, 16-я ракетка мира Елена Рыбакина в третьем раунде чемпионата в трёх сетах уступила 22-й ракетке мира, американке Мэдисон Кис − 6:3, 1:6, 6:7 (3:10).

В ФТК напомнили, что с этого "Ролан Гаррос" и на всех последующих турнирах Большого шлема теннисисты при счёте 6:6 в решающем сете играют тай-брейк до 10 очков. То есть игрок, набравший 10 очков с преимуществом в два балла и более, становится победителем встречи.



Александр Бублик также не смог пройти в четвертьфинал French Open в парном разряде. В третьем круге казахстанец с австралийцем Танаси Коккинакисом уступил Ивану Додигу (Хорватия)/Остину Крайчеку (США) со счётом 3:6, 2:6.