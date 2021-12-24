Фото: Устинка LIVE

Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментариями по поводу данной ситуации к экологам.

Стала известна возможная причина появления розового дыма в Усть-Каменогорске, передает BaigeNews.kz.

Как сообщил в ходе брифинга руководитель департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев, было получено официальное пояснение от Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината о причинах выброса дыма розового (красного) цвета.

21 декабря в Интернете появился ролик, на котором видно, как из труб городского комбината валит дым темно-розового цвета.

В ходе мероприятия Алиев уточнил, что попасть на предприятие в тот же день экологи не смогли. По его словам, регистрация официальной проверки заняла время.

"Согласно их регламенту работы, они после 17.00 закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной. И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!" — сказал Алиев.

Алиев подчеркнул, в случае необходимости оперативные действия госорганов должны проводиться без какой-либо регистрации.

Данияр Алиев рассказал также, какое было получено официальное пояснение от титано-магниевого комбината о причинах выброса дыма.

"Есть там второй цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырёх труб путем подачи хлорсодержащих реагентов", — сказал он.

Спикер уточнил, что по сведениям предприятия, очистка производилась подачей большего водяного пара.

"Они говорят, прочищали одновременно четыре трубы, это и стало причиной большого объёма этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объём. Но, как мы все видим по видеосюжету, окраска была высокая", — сказал Алиев.

Алиев добавил, что после проверочных мероприятий предприятия будет проведена официальная пресс-конференция.

Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментариями по поводу данной ситуации к экологам.

По мнению председателя "Kaz eco patrol" Тимура Елеусизова, на многих предприятиях страны — устаревшее оборудование.

"Большая часть оборудования — устаревшая, мало предприятий, которые обновляют и работают в рамках новых технологий. Сейчас то, что осталось после Советского Союза — дорабатывается. То, что происходят вот такие серьезные выбросы, они, в первую очередь, влияют на экосистему, здоровье нации", — сказал он.

Он уточнил, что экосистеме уже нанесен ущерб.

"А то, что делают в отношении них плановые, внеплановые проверки — сейчас просто возьмут штраф. А экосистеме уже нанесен ущерб и, как они будут использовать эти штрафы — вот вопрос. Когда к штрафам нарушителя привлекает департамент экологии или еще кто-то, как правило, эти штрафы идут не на ликвидацию этих (созданных — прим.ред.) проблем. Может быть сотая часть процента уходит, а все остальное — оседает в бюджетах, например, акиматов, и используется на благоустройство или еще на что-то. Проблем же с каждым разом все больше и больше. А вот то, что предприятия штрафуют — так они (эти штрафы — прим. ред.) такие мизерные, что предприятия их, в принципе, не ощущают", — добавил Елеусизов.

В свою очередь, председатель ЭкоАльянс “Байтақ-Болашақ” Азаматхан Амиртаев отмечает, что скорее всего, оборудование данного комбината устарело. Он подчеркнул, что важно инвестировать, к примеру, в замену оборудования, в фильтрацию. А также призвал провести честную проверку, чтобы выяснить причину выброса розового дыма на предприятии в Усть-Каменогорске.

"Понятно, что повышенный хлор и так далее. (...) Не знаю, насколько наши госорганы готовы открыто провести расследование, раскрыть всё. Я думаю, что они ничего не расскажут. В этом комбинате работает около 1000 человек. В каком состоянии их здоровье? (..) Необходимо расследование, необходимо проверка", — сказал он.

Напомним, 21 декабря 2021 года сообщалось, о том, что розовый дым напугал жителей Усть-Каменогорска. Так, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев дал комментарий по поводу розового дыма в районе Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Он тогда отметил, что будет проведена проверка, результаты которой будут сообщены.

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