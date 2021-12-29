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Рожденная с двумя матками женщина разом получила двойную беременность | BaigeNews.kz 29 декабря, 02:44
11828
Фото: Fox

Рожденная с двумя матками женщина разом получила двойную беременность

24-летняя Меган Фиппс из Линкольна, штат Небраска, родилась с очень редкой аномалией под названием дидельфис матки - двойная матка. К своим годам Меган уже дважды благополучно рожала детей, но оба раза дети вынашивались в одной - правой матке, поэтому Меган ничего не знала о своей редкой аномалии, пишет Paranormal-news.

Лишь к третьей беременности, когда у нее диагностировали двойню, выяснилось, что каждый ребенок в ее утробе вынашивается в отдельной матке.

Меган была шокирована этим открытием и еще больше была удивлена тем, что ей удалось достаточно благополучно выносить обоих младенцев большую часть беременности.

К сожалению, на 22,5 неделе беременности у нее начались преждевременные схватки и оба ребенка женского пола появились на свет недоношенными. Одна из них - Райли скончалась через 12 дней после родов, но второй - Рис удалось выжить благодаря переливанию крови и кислороду.

В больнице Bryan Health города Линкольна Рис оказалась самым маленьким младенцем из тех, каких здесь выхаживали за все время существования больницы.

"Она настоящее чудо", - сказала медсестра Калли Герч, которая ухаживала за Рис в отделении интенсивной терапии .

У Рис, увы, проблемы со здоровьем пока продолжаются. Недавно ее были вынуждены вернуть в больницу после того, как она заболела метапневмовирусом. У нее также была проблема с поглощением пищи и ей снова понадобилось лежать под кислородом.

По данным Scientific American, только одна из каждых 2000 женщин имеет дидельфис матки, а вероятность забеременеть одновременно в двух матках составляет один к 50 миллионам.

#жизнь #медицина #наука #беременность #женщины
29 декабря, 02:44
11828
Журналист

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