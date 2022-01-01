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Роза Рымбаева запустила музыкальный челлендж | BaigeNews.kz 1 января, 10:43
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Фото: кадр из видео

Роза Рымбаева запустила музыкальный челлендж

Артистка посвятила его 100-летию легендарной певицы Розы Баглановой.

Новый 2022 год открывает 100-летний юбилей легендарной певицы Розы Баглановой. В честь этой даты артисты Қазақконцерта запустили новый музыкальный челлендж #РозаБағланова100жыл, который открыла народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, передает BaigeNews.kz.

Певица поздравила всех казахстанцев со 100-летним юбилеем Розы Баглановой и передала эстафету артистке театра "Астана мюзикл" Зарине Жакеновой, которая успешно воплотила образ легендарной певицы в популярном сериале "Бұлбұл".

Народная артистка СССР и Казахстана, герой Казахстана Роза Багланова родилась 1 января 1922 года. Роза Багланова, внесшая большой вклад в развитие музыкального искусства страны, больше полувека плодотворно трудилась в Қазақконцерте.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять меры по увековечиванию памяти певицы Розы Баглановой. В связи с чем, в 2021 году Қазақконцерту, а также улицам и проспектам крупных городов Казахстана было присвоено имя Розы Баглановой.

#Роза Рымбаева #артисты #юбилей
1 января, 10:43
3891
Журналист

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