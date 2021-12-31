Рост тарифов на коммунальные услуги объяснили в Нацбанке

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Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Казахстана Денис Чернявский прокомментировал несбалансированную политику формирования тарифов, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Нацбанка.

"В 2021 году их доля в структуре потребительской корзины составила 6%. Соответственно, динамика тарифов оказывает как существенное прямое влияние на инфляцию, так и косвенное – через удорожание себестоимости производимых товаров и услуг", – сказал Денис Чернявский.

Он отметил, что регулируемые коммунальные услуги, включая водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, занимают значительную долю в формировании индекса потребительских цен.

По словам эксперта, в 2018-2019 годах в Казахстане было зафиксировано максимальное в современной истории снижение тарифов на коммунальные услуги, которое не было заложено в долгосрочных тарифных планах.

Это позволило достигнуть исторически минимального роста цен на услуги, что оказывало дезинфляционное влияние на общую инфляцию.

Однако одномоментное снижение цен на регулируемые услуги и сохранение их на низком уровне создает риски отложенной инфляции, то есть неизбежного и зачастую неожиданного повышения тарифов в среднесрочной перспективе.