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Рост тарифов на коммунальные услуги объяснили в Нацбанке | BaigeNews.kz 31 декабря, 14:56
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Фото: pixabay.com

Рост тарифов на коммунальные услуги объяснили в Нацбанке

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Казахстана Денис Чернявский прокомментировал несбалансированную политику формирования тарифов, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Нацбанка.

Он отметил, что регулируемые коммунальные услуги, включая водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, занимают значительную долю в формировании индекса потребительских цен.
"В 2021 году их доля в структуре потребительской корзины составила 6%. Соответственно, динамика тарифов оказывает как существенное прямое влияние на инфляцию, так и косвенное – через удорожание себестоимости производимых товаров и услуг", – сказал Денис Чернявский.

По словам эксперта, в 2018-2019 годах в Казахстане было зафиксировано максимальное в современной истории снижение тарифов на коммунальные услуги, которое не было заложено в долгосрочных тарифных планах.

Это позволило достигнуть исторически минимального роста цен на услуги, что оказывало дезинфляционное влияние на общую инфляцию.

Однако одномоментное снижение цен на регулируемые услуги и сохранение их на низком уровне создает риски отложенной инфляции, то есть неизбежного и зачастую неожиданного повышения тарифов в среднесрочной перспективе.

"В настоящее время мы наблюдаем последствия несбалансированной политики формирования тарифов. Результатом административного снижения тарифов регулируемых услуг, имевшего место в период с относительно стабильным инфляционным фоном и благоприятной экономической конъюнктурой, явилось снижение рентабельности естественных монополистов. Это в последующем вынудило регулирующие госорганы повысить предельные тарифы. В ноябре текущего года тарифы выросли на 3,1% в годовом выражении – наибольший скачок наблюдался в электроэнергии (8,6%) и газоснабжении (5,5%)", – объяснил представитель Нацбанка.

Нацбанке считают, что для обеспечения обновления основных средств и минимизации последствий от одномоментного скачка цен следует придерживаться установленной предельной величины годового роста цен на тарифы естественных монополистов.

Плавный и ожидаемый рост цен на услуги будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и замедлению общего уровня инфляции.

По итогам девяти месяцев 2021 года в Казахстане резко выросло потребление электроэнергии.

При этом увеличение потребления зафиксировано по всем регионам страны, наибольшее — в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской и Алматинской областях.

Ранее в Нур-Султане снизили тариф на передачу и распределение тепловой энергии. Кроме того, на АО "Астана-Теплотранзит" наложили штраф более трех миллионов тенге.

Также АО "КазТрансОйл" заставили снизить тарифы на теплоэнергию из-за необоснованно полученного дохода.

В частности, анализ исполнения тарифных смет на регулируемые услуги АО "КазТрансОйл" выявил неисполнение по статье затрат утвержденной тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии на 2020 год.

#тарифы #Нацбанк Казахстана
31 декабря, 14:56
3006
Журналист

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