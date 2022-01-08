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Россия продолжает перебрасывать подразделения ВДВ в Казахстан | BaigeNews.kz 8 января, 13:37
17904

Россия продолжает перебрасывать подразделения ВДВ в Казахстан

Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РФ.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Также сообщается, что прибывшие в Казахстан Белорусские миротворцы приступили к охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана. На данный момент внештатных ситуаций не зафиксировано.


#протесты в Казахстане #режим ЧП в Казахстане
8 января, 13:37
17904
Журналист

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