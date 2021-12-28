Родные погибшей при крушении самолета Bek Air журналистки требуют наказать виновных

Два года назад выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета компании Bek Air. Ее родные требуют справедливости, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Informburo.kz.

Мама Даны – Жанаткул Жалмагамбетова – рассказала журналистам, что до сих пор не понимает, почему ее дочь не смогли спасти. По ее словам, девушка около часа была жива и вовремя не получила медицинскую помощь.

"Уважаемые чиновники, почему до сих пор, прошло уже два года, идет расследование? Говорят, но никто не наказан? Где виновники?" – спросила женщина.

Она добавила, что Дана, будь она в живых, добилась бы справедливого наказания для всех виновных. Жанаткул Жалмагамбетова вспомнила слова покойного журналиста и редактора Михаила Дорофеева.

"[Он] говорил, что если бы Даночка не была на том самолете, она бы уже звонила во все колокола, расследовала это дело. Но видите как, Дана оказалась в этом самолете. И хотелось, чтобы душа моей дочки успокоилась. Она же журналистка", – заключила она.

Напомним, 27 декабря 2019 самолет авиакомпании Bek Air разбился близ Алматы. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибло 12 человек, пострадало 49.

В МВД назвали три возможные причины крушения: технические неполадки, ошибка экипажа и работа навигационных служб. По факту крушения самолета Bek Air министерством индустрии и инфраструктурного развития была создана комиссия.

26 декабря 2021 года появилась информация, что расследование авиакатастрофы затягивается. В МИИР РК объяснили, что могло стать причиной.