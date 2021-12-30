Что за тигр этот лев? Известные казахстанцы, родившиеся в год тигра

Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Напомним, люди, родившиеся в год Тигра: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Через пару дней Новый 2022 год, по восточному гороскопу — год Тигра. Пока вы готовитесь к застолью, мы решили напомнить вам, кто же из известных казахстанцев родился в год Тигра? Ловите подборку имен от BaigeNews.kz.

Напомним, люди, родившиеся в год Тигра: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Министры

В Год Тигра родилось несколько действующих министров Казахстана. Так, к примеру, министр внутренних дел РК — Ерлан Заманбекович Тургумбаев. Он родился 14 августа 1962 года. В грядущий год Тигра у него юбилей, ему исполнится 60 лет.

Иллюстративное: inform.kz.

В год Тигра родилась и министр информации и общественного развития РК — Аида Галымовна Балаева. Она родилась 4 июля в 1974 году.

Иллюстративное фото: inform.kz.

Асет Арманович Иргалиев — действующий министр национальной экономики РК родился 18 июня 1986 года.

Иллюстративное: ortcom.kz.

Еще один министр, рожденный в год Тигра — Ерулан Кенжебекович Жамаубаев. Его день рождения: 25 марта 1974 года.

Иллюстративное: с сайта Минфина РК.

Сенаторы

Родившиеся в год Тигра работают и в Сенате Парламента РК. Так, например, сенатор Али Абдикаримович Бектаев родился 20 апреля 1962 года.

Напомним, с сентября 2019 года по настоящее время он — председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК.

Иллюстративное: senate.parlam.kz.

Депутат Сената Парламента РК, назначенный Президентом РК (член и секретарь Комитета по Конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам) Канатбек Бейсенбекович Сафинов рожден 24 марта 1962 года.

Иллюстративное: senate.parlam.kz.

Сенатор Женис Мирасович Нургалиев родился 9 мая 1962 года. С 2 сентября 2019 года член комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК.

Иллюстративное: senate.parlam.kz.

Тем временем, депутат Сената Парламента РК от Павлодарской области (2020 г.), член комитета по социально-культурному развитию и науки Алтынбек Нухулы родился 10 июня 1962 года.

Иллюстративное: senate.parlam.kz.

Мажилисмены

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Зайруллаевич Нигматулин родился в 1962 году.

Иллюстративное: inform.kz.

Член комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК Сырым Жуматаевич Адамбаев родился 7 апреля 1962 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Бейсенбаев Елнур Сабыржанович родился 27 июня 1986 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Иса Қазыбек Жарылқасынұлы родился 23 апреля 1962 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Зарина Айдархановна Камасова. Дата рождения: 20 ноября 1962 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Андрей Григорьевич Линник родился в 1974 году.

Иллюстративное: parlam.kz.

Секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Дархан Камзабекулы Мынбай родился в 1962 году.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Артур Станиславович Платонов родился в 1974 году.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Максат Базаралыевич Раманкулов родился 21 мая 1974 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Сергей Николаевич Решетников родился в 1974 году.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Алия Суиндиковна Сапарова родилась 12 сентября 1984 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Абилфас Муслимович Хамедов родился 7 марта 1962 года.

Иллюстративное: parlam.kz.

Спортсмены

Вспомним и ряд известных спортсменов, которые родились в год Тигра.

Например, Игорь Сергеевич Сон — казахстанский тяжелоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио. Он родился 16 ноября в 1998 году.

Бахтиёр Батыржанович Зайнутдинов — казахстанский футболист, полузащитник российского клуба ЦСКА и национальной сборной Казахстана также родился в Год Тигра. Дата рождения: 2 апреля 1998 года.

Иллюстративное: Olympic.kz.

Бекзат Жалгасбаевич Нурдаулетов — казахстанский боксёр, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта РК, участник Олимпийских игр, чемпион мира, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира в любителях. Родился 10 апреля в 1998 году.

Иллюстративное: Olympic.kz.

А еще в год Тигра родился известный казахстанский актер — Санжар Мади. Дата рождения артиста: 4 августа 1986 года.

С Наступающим!