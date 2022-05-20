Рианна впервые стала мамой

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Барбадосская певица и предпринимательница Рианна родила сына. Отец ребенка — рэпер A$AP Rocky, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Певица родила ребенка 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя мальчика пока неизвестно. Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями.

Ранее 34-летняя певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей подготовке к материнству, а также призналась, что не планировала ребенка. Исполнительница добавила, что беременность, о которой она объявила в январе этого года, стала для нее сюрпризом.