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Резкое ухудшение ситуации по заболеваемости КВИ наблюдается в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.

Страна перешла в желтую зону по матрице оценки эпидситуации. В красной зоне остается Нур-Султан, в желтой зоне - Алматы и Шымкент. Остальные регионы в зеленой зоне.

За последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 11 регионах страны. По стране заболеваемость выросла в 1,4 раза. Репродуктивное число увеличилось по стране до 1.3.

За сутки зарегистрировано 1 510 случаев коронавирусной инфекции. 75 процентов случаев приходятся на три города: Нур-Султан - 798, Алматы – 196 и Шымкент – 118 случаев.

Ухудшение эпидемиологической ситуации связано с выявлением циркуляции штамма "омикрон" на территории РК, а также с активной внутренней миграцией населения в праздничные дни и недостаточной приверженности мерам профилактики.

"В связи с этим, МЗ РК призывает казахстанцев соблюдать меры профилактики: не участвовать в массовых мероприятиях, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать масочный режим, находясь в закрытых помещениях постоянно их проветривать. Кроме того, ведомство напоминает, что единственным способом специфической профилактики против КВИ остается вакцинация и ревакцинация. Тем, кто прошел первый курс вакцинации и кому подошло время пройти ревакцинацию, МЗ РК настоятельно рекомендует не откладывать и как можно скорее ревакцинироваться. Только это позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией и не допустить перегрузки систем здравоохранения", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день обеспечено достаточное количество вакцин, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию. Минздрав РК подчеркивает, что генотипирование штаммов КВИ производится каждые полтора месяца.

В настоящее время идет наблюдение и анализ циркуляции варианта штамма короновируса "омикрон". Согласно последним данным, "омикрон" выявлен в городах Нур-Султан и Алматы. При этом распространённость штамма дельта составляет 70 процентов.