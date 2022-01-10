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Резкий рост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в РК | BaigeNews.kz 10 января, 08:02
2088

Резкий рост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в РК

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

Всего в стране подтверждено 997 438 случаев коронавируса, из них:

  • в Нур-Султане – 1 442;
  • в Алматы – 93;
  • в Шымкенте – 123;
  • в Акмолинской области –31;
  • в Актюбинской области – 19;
  • в Алматинской области – 28;
  • в Атырауской области – 42;
  • в ВКО – 16;
  • в Жамбылской области – 35;
  • в ЗКО – 55;
  • в Карагандинской области – 49;
  • в Костанайской области – 19;
  • в Кызылординской области – 35;
  • в Мангистауской области – 25;
  • в Павлодарской области – 35;
  • в СКО – 9;
  • в Туркестанской области – 31.
Напомним, ранее в МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции отметили, что ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса "Омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.

#коронавирус #пандемия коронавируса #ПЦР
10 января, 08:02
2088
Журналист

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