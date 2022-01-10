Резкий рост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в РК

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
Всего в стране подтверждено 997 438 случаев коронавируса, из них:
- в Нур-Султане – 1 442;
- в Алматы – 93;
- в Шымкенте – 123;
- в Акмолинской области –31;
- в Актюбинской области – 19;
- в Алматинской области – 28;
- в Атырауской области – 42;
- в ВКО – 16;
- в Жамбылской области – 35;
- в ЗКО – 55;
- в Карагандинской области – 49;
- в Костанайской области – 19;
- в Кызылординской области – 35;
- в Мангистауской области – 25;
- в Павлодарской области – 35;
- в СКО – 9;
- в Туркестанской области – 31.
Напомним, ранее в МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции отметили, что ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса "Омикрон"
, высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.