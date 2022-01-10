Резкий рост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в РК

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

Всего в стране подтверждено 997 438 случаев коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 1 442;

в Алматы – 93;

в Шымкенте – 123;

в Акмолинской области –31;

в Актюбинской области – 19;

в Алматинской области – 28;

в Атырауской области – 42;

в ВКО – 16;

в Жамбылской области – 35;

в ЗКО – 55;

в Карагандинской области – 49;

в Костанайской области – 19;

в Кызылординской области – 35;

в Мангистауской области – 25;

в Павлодарской области – 35;

в СКО – 9;

в Туркестанской области – 31.

Напомним, ранее в МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции отметили, что ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта, высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.