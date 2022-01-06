Режим особых условий введен в исправительных учреждениях МВД

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Неиспользованные дни свиданий будут сохранены и предоставлены осужденным в более поздние сроки.

Режим особых условий введен в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Сообщается, что настоящий режим будет действовать до 00 часов 00 минут 19 января текущего года на основании Указов Президента Республики Казахстан о введении чрезвычайного положения, статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса РК, а также статьи 46 Закона РК "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества".

Так, на период действия указанного режима, распорядок дня учреждений УИС будет временно изменен. С учетом складывающейся обстановки в стране, в целях обеспечения безопасности лиц, содержащихся в учреждениях и не допущения чрезвычайных происшествий, принимаются временные ограничительные меры в реализации прав осужденных, предусмотренных статьями 105-113 УИК, а также следственно-арестованных лиц.

При этом, посылки и передачи для осужденных будут доставлены в порядке, определенным законодательством.

Также в соответствии с частью 9 статьи 143 УИК РК, лица, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, будут отозваны из организаций, в которых они трудоустроены.