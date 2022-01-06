Рейсы Air Astana отменены до 7 января

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Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Однако отменены рейсы Air Astana до 7 января, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что отменены все рейсы Air Astana до 14:00 часов 7 января из-за отсутствия интернета. Он необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам.

Напомним, ранее в КТЖ заявили, что отменены 25 пассажирских поездов, 13 поездов возвращены в пункты следования. Еще 10 пассажирских поездов простаивают на станциях Казалы, Сексеул, Кызылорда, Торетам, Кандыагаш, Жезказган. Кроме того, с 4 января на железнодорожных станциях Мукур, Макат, Кульсары, Озен, Жем, Арал, Тениз, Казалы, Казахстан, Сексеул, Бейнеу, Мангыстау, Айтеке би прекращалось движение грузовых и пассажирских поездов. На сегодняшний день по станциям Жем, Казахстан, Озен, Казалы, Айтеке би движение поездов восстановлено