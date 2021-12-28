Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Ревакцинация против коронавируса продолжается в Вооруженных Силах РК
Ревакцинация против коронавируса продолжается в Вооруженных Силах РК | BaigeNews.kz 28 декабря, 14:55
2310
Фото: Минобороны РК

Ревакцинация против коронавируса продолжается в Вооруженных Силах РК

Около 13 тысяч военнослужащих казахстанской армии и гражданского персонала прошли ревакцинацию. Исключение составляют только лица, имеющие медицинские противопоказания, заявили в пресс-службе Минобороны, передает BaigeNews.kz.

"Ревакцинация проводится инактивированной вакциной в военных поликлиниках Министерства обороны и гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления, а также силами выездных прививочных бригад от военных и гражданских лечебных учреждений", – отметил начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев.

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении ревакцинации прививку от COVID-19 повторно необходимо получить через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Как отметили в Главном военно-медицинском управлении, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах РК остается стабильной благодаря сформированному коллективному иммунитету.


#ревакцинация #коронавирус #вакцинация #Министерство обороны РК
28 декабря, 14:55
2310
Журналист

Рекомендуем