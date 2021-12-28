Ревакцинация против коронавируса продолжается в Вооруженных Силах РК

Фото: Минобороны РК

Около 13 тысяч военнослужащих казахстанской армии и гражданского персонала прошли ревакцинацию. Исключение составляют только лица, имеющие медицинские противопоказания, заявили в пресс-службе Минобороны, передает BaigeNews.kz.

"Ревакцинация проводится инактивированной вакциной в военных поликлиниках Министерства обороны и гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления, а также силами выездных прививочных бригад от военных и гражданских лечебных учреждений", – отметил начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев.

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении ревакцинации прививку от COVID-19 повторно необходимо получить через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Как отметили в Главном военно-медицинском управлении, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах РК остается стабильной благодаря сформированному коллективному иммунитету.