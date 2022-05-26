Рестораторы Казахстана просят освободить их от налога на добавленную стоимость

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Бизнесмены направили письма президенту и в правительство.





aigeNews.kz Ассоциация общественного питания Казахстана обратилась к властям с предложением об отмене налога на добавленную стоимость для объектов общепита, передаёт B

"Сейчас бизнес переживает не лучшие времена. У нас идёт период восстановления после январских событий и пандемии. Освободить мы просим от налога на добавленную стоимость объекты общественного питания и гостиничного бизнеса и внести соответствующие изменения в статью 394 Налогового кодекса РК, также внедрить специальный налог - три процента от оборота. Сейчас компании работают в упрощенном режиме налогообложения и обязаны переходить на общий режим, если преодолевают планку больше 20 тысяч МРП. Это дополнительная фискальная нагрузка", – рассказала председатель АОП Гульбану Майгарина.







В Ассоциации (АОП) уверены, что такая мера приведёт к укрупнению бизнеса. Сейчас же владельцы нескольких заведений намеренно "дробят" бизнес, чтобы использовать упрощённую систему налогообложения. Накануне представители АОП направили письмо президенту, в правительство, министерство финансов и уполномоченному по защите прав предпринимателей.По её словам, проблема заключается в том, что у рестораторов практически нет входящего НДС и НДС поступает как налог с продаж. В таком случае у предпринимателей остаётся один выход: повысить цены."Что мы сделать не можем, так как экономическая составляющая сегодня лучше не становится, и мы начинаем дробить бизнес: если раньше у нас было два-три юрлица на один ресторан, то сейчас эта цифра удваивается и количество бухгалтеров, которое сейчас мы нанимаем на такое количество юрлиц, также растёт", – добавила Гульбану Майгарина.

При упрощённом налоговом режиме и ставке корпоративного подоходного налога (КПН) в размере трёх процентов прибыльность бизнеса минимальна. В тоже время при переходе на налог на добавленную стоимость (НДС), в случае, если годовой оборот превышает 61 миллион тенге, предприятия однозначно уходят в минус.

"Что такое 61 миллион тенге в год? Это всего лишь пять миллионов в месяц. Это 169 тысяч тенге в день. Если начинающего предпринимателя эта цифра устраивает, то для растущего ресторана это очень маленькая планка. Если мы хотим развиваться, то переход на НДС для нас является спусковым крючком для предпринимателя", – считает председатель Ассоциация общественного питания Казахстана.

Ассоциация провела анализ расходов и доходов объектов совместно с владельцами кафе, ресторанов и столовых из разных регионов.

"Основная проблема в том, что на выходе продукция ресторанов облагается НДС, а входящего НДС у нас, к сожалению, нет. Так как большинство поставщиков у ресторанов работают по упрощённой системе налогообложения, часть работает по ИП и совсем незначительная часть – это сельхозпроизводители. Общепит – показательный пример негативной ситуации, когда ты хочешь расти и развиваться, но вынужден дробить бизнес. Пойти по второму пути и поднимать цены мы не можем, так как поднятие цен даже на пять процентов влечёт за собой большую потерю наших гостей", – рассказал предприниматель Дмитрий Чусов.

Как отметил бизнесмен, до пандемии казахстанцы посещали заведения общественного питания два раза в неделю, но сегодня этот показатель снизился на 75 процентов. С проблемой столкнулись не только рестораны, но и столовые, чья доля на рынке варьируется от пяти до семи процентов.

"В период пандемии мы, как представители МСБ, неоднократно обращались за помощью к руководству страны. В отличие от европейских стран, которые поддерживали общепит и во время пандемии и сейчас, на нас никто в нашей стране не обращает внимания. Неужели государству всё равно и оно не думает о занятости, о налогах, о том, что будет, если не помочь МСБ встать на ноги?", - задаётся вопросом руководитель сети столовых Чинара Бугембаева.

Она напомнила, что с января 2022 года был снижен порог с 30 до 20 тысяч МРП. Это означает, что все ИП, ТОО при достижении выручки в 61 миллион тенге будут вынуждены менять налоговый режим и платить 12 процентов НДС.

"Розничный налог, который сегодня составляет три процента, будет шесть процентов, и тем, кто не сможет платить, придётся вернуться к НДС. У меня в сети работают более двух тысяч человек, в основном женщины, многодетные матери, на плечах которых забота о детях, родителях, кредиты и много других обязательств. Если наш общепит не выдержит налогового бремени, куда пойдут все эти люди? Они пойдут защищать свои права. Наш народ настолько закредитован, что им кроме своих цепей терять нечего. Обращаюсь к руководству страны, услышьте МСБ. Это такой же полноправный игрок экономики", – считает Чинара Бугембаева.

По словам представителей АОП, три процента розничного налога – это 40 процентов от выручки, а шесть процентов, которые внедрят со следующего года, бизнес не потянет.

"Мы хотели бы объяснить, из чего составляются наши расчёты, о которых мы говорим. Почему мы не в состоянии платить? Если три процента малый и микробизнес ещё сможет платить, то шесть процентов приведёт к краху. У нас 60 тысяч объектов общественного питания по стране. Это порядка 1,8 – 2 миллиона человек, которые работают в нашей сфере. До пандемии нас было 95 тысяч объектов общепита. То есть нам придётся сейчас порядка 25-30 процентов закрывать", – рассказала советник председателя АОП РК Вероника Нурпеисова.

"И только три процента чистой прибыли у нас фактически сегодня остаётся. При этом не учтён НДС. Так как основная масса объектов общественного питания вынуждена дробить бизнес, чтобы не превышать порог НДС, у нас искривлена статистика, большое количество бухгалтеров и поиск возможности снизить налоговую нагрузку, чтобы как-то выжить. Сильно растут цены на продукты, ставки на коммунальные платежи, рост на бытовую химию. Только за последние несколько месяцев себестоимость у нас повысилась на 20-30 процентов. Я прошу взять в пример наших соседей – Россию, которая уже с 1 января подняла порог НДС до двух миллиардов для укрупнения бизнеса, а также внедрить на законодательном уровне специальный налог - три процента от оборота для объектов общественного питания", – сказала председатель АОП Гульбану Майгарина.

По данным Ассоциации, средняя выручка одного объекта – 20 миллионов тенге, её имеет около 60 процентов компаний на рынке общепита. Из 20 миллионов тенге 35 процентов составляет себестоимость продукции, ещё 30 процентов – заработная плата, 24 процента – это аренда, кредитные обязательства и коммунальные платежи, два процента – эквайринг, три процента – прочие расходы, три процента – КНП.