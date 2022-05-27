Рельсы на 54 миллиона тенге украли в Караганде

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В Караганде украли рельсы на 54 миллиона тенге. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле 2022 года преступники, используя спецтехнику, украли рельсы общей длинной 222 метра. Они предназначались для укладки и последующей замены на перегоне станции "Жезказган-РЗД-1". При краже повредили 1 600 метров железнодорожного полотна, сумма ущерба составила более 54 миллионов тенге.

21 мая сотрудники линейного отдела полиции на станции "Караганда-Сортировочная" по подозрению в совершении кражи задержали четырёх человек. Все они являются жителями Карагандинской области. Вещественные доказательства также изъяли.

Началось досудебное расследование по п.3) ч.4 ст.188 УК РК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Онал Бекиев добавил, что иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.