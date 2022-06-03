"Референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость" — Марат Башимов

"Этот призыв очень важен, ведь завтра - день тишины, а послезавтра 5 июня, в воскресенье, мы будем выбирать, как справедливо указал глава государства – ориентиры нашего судьбоносного будущего. Обращаясь ко всем, он отметил, что каждый из нас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу. Именно от нас зависит судьба Родины. Это ответственный момент, который определит, как будет развиваться наше государство, каким будет наше общество в условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности. Эти вопросы касаются всех, кому небезразлично будущее нашей страны", - пишет Башимов.

По его словам, Токаев справедливо подчеркнул, что конституционная реформа комплексно усилит систему защиты прав и свобод человека и будет обеспечена честная и открытая политическая конкуренция в стране, расширение участия граждан в управлении государством, повышение эффективности работы правительства. Ее полноценная реализация окончательно закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом.



"В истории нашей страны изменения в Конституцию будут впервые вноситься через общенародный референдум, а его проведение является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. Что абсолютно верно так это то, что все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий самого президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. То есть президент не стремится захватить больше полномочий, а наоборот, что важно – их отдать", - подчеркнул он.

Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина.



Как пишет эксперт, голосуя за новые поправки, скажут "нет" коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике.



"Самое главное, что глава государства четко указал, что "вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора. Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность". А всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит ее прочный фундамент. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев справедливо указал, что наш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни", - заключил Башимов.

