Референдум станет конституционным прорывом в истории независимого Казахстана - председатель ОБСЕ

Фото: пресс-служба МИД РК

Первый замминистра иностранных дел РК Казахстан Акан Рахметуллин встретился с министром иностранных дел Польши Збигневым Рау. Дипломат находится в Казахстане с официальным двухдневным визитом в рамках турне по странам Центральной Азии в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в рамках ОБСЕ.



Отдельной темой переговоров стали политическая трансформация Казахстана и предстоящий всенародный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Рахметуллин поделился с представителем ОБСЕ опытом и основными этапами реализации реформ, направленных на строительство "Нового Казахстана" и формирования "Второй Республики".

Рау отметил, что направление происходящих сегодня в Казахстане изменений заслуживает положительной оценки. В этой связи, Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что "предстоящий референдум станет конституционным прорывом в истории независимого Казахстана".







Выражая поддержку демократическим реформам в стране, он отдельно остановился на важности формирования эффективной системы местного самоуправления, и акцентировал готовность Польши продолжать делиться с Казахстаном своим положительным опытом в данной сфере.

Кроме того, затронув тему сотрудничества в рамках гуманитарного измерения ОБСЕ, стороны отметили значение взаимодействия в контексте членства Казахстана в Совете ООН по правам человека.







Рау поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку председательства Польши в Организации. В данном контексте, напомнив о казахстанских достижениях в этой сфере, он отметил, что "Астанинская декларация остаётся важнейшим документом в эволюции ОБСЕ".

Акан Рахметуллин подтвердил готовность Казахстана продолжать содействовать работе ОБСЕ, подчеркнув необходимость сохранения в её рамках сбалансированного подхода к реализации инициатив во всех трёх измерениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.







Обсуждая международную повестку дня, стороны обратили внимание на вызовы, с которыми приходится сталкиваться польскому председательству в связи с возрастающей геополитической напряжённостью в регионе. Дипломаты обменялись мнениями по мерам восстановления доверия и укрепления сотрудничества в сфере безопасности между государствами-участниками Организации.

В завершение встречи стороны отметили эффективное взаимодействие Казахстана и Польши в многостороннем формате и договорились продолжить конструктивный диалог по всему спектру двусторонних отношений.