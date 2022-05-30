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Референдум: как проводится аккредитация представителей СМИ | BaigeNews.kz 30 мая, 15:39
1590

Референдум: как проводится аккредитация представителей СМИ

В Центральной комиссии референдума составили памятку, как проводится аккредитация журналистов, передает BaigeNews.kz.


29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева.

#референдум
30 мая, 15:39
1590
Журналист

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