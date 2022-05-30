Референдум-2022. В Алматы начали обучение независимых наблюдателей

О работе независимых наблюдателей на референдуме 5 июня рассказали на пресс-конференции в Алматы, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на vecher.kz
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В пресс-конференции участвовали руководитель независимой Школы наблюдателей Алматы, директор учреждения "Общественный проект" Александр Братенков, тренер Школы наблюдателей Карлыгаш Усеинова и президент Евразийской Ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков.
В ходе пресс-конференции спикеры познакомили с содержанием работы независимых наблюдателей и отметили их профессионализм и компетентность.
"В школе наблюдателей мы обучили около тысячи человек. Основной целью нашей школы является формирование правовой культуры наблюдателей и всестороннее обучение их правам и компетенциям на предстоящем референдуме на основе законодательства Республики Казахстан. В целом правовой статус наблюдателей указан в пункте 1 статьи 20 закона "О выборах". По примеру этого законодательства мы проводили и проводим семинары для желающих стать наблюдателями", – рассказала тренер школы наблюдателей Карлыгаш Усеинова.
Также обсуждались особенности участия независимых наблюдателей в референдуме. В связи с этим тренеры "Школы наблюдателей-2022" рассказали о цели, содержании и особенностях формирования новой категории наблюдателей: способные и квалифицированные, добросовестно соблюдающие законодательство и социально активные граждане.
"В Конституции РК чётко прописано, кто может быть независимым наблюдателем. В частности, наблюдателями могут быть представители общественных объединений, члены политических партий, международных организаций и СМИ. Эту информацию следует учитывать тем, кто хочет стать наблюдателями. Независимые наблюдатели будут следить за тем, чтобы вся работа на избирательных участках проводилась в соответствии с законом, и способствовать его реализации. Поэтому мы приглашаем людей с активной гражданской позицией стать наблюдателями", – сказал Александр Братенков.
По его словам, независимые наблюдатели, прошедшие подготовку в рамках "Школы наблюдателей-2022", посетят все избирательные участки Алматы.