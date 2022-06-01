Ребёнок упал в резервуар на заброшенном элеваторе в Актюбинской области. Его госпитализировали

Ребёнок упал в резервуар, когда играл на заброшенном элеваторе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В областном департаменте полиции рассказали, что 30 мая на телефон "102" поступило сообщение о том, что в 17.00 часов со двора дома пропал несовершеннолетний ребёнок 2013 года рождения. Сотрудники полиции провели комплекс поисковых мероприятий и проверили все возможные места пребывания школьника.

"В результате поиска сотрудники участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних в заброшенном здании элеватора, в резервуаре для пшеницы глубиной примерно 10 метров нашли в тяжёлом состоянии несовершеннолетний. Играя с детьми, он упал в резервуар. Сотрудники полиции совместно со спасателями подняли несовершеннолетнего на поверхность и госпитализировали в реанимационное отделение Центр охраны материнства и детства в тяжелом состоянии", - рассказали в ДП Актюбинской области.

В ведомстве попросили родителей провести разъяснительную работу с детьми о последствиях игр на строительных площадках и заброшенных зданиях. Родителям необходимо контролировать местонахождение детей и интересоваться, где и с кем находится ребенок, подчеркнули в полиции.