Ребёнок родился в пассажирском поезде Астрахань − Атырау

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Кенжегуль Кайрболатова ехала в пятом вагоне из Ганюшкино в Атырау. После отправления состава со станции Ганюшкино у Кенжегуль в пять часов утра начались схватки. Работники поездной бригады во главе с начальником поезда Сауле Ильясовой приняли необходимые меры, согласно инструкции, проинформировали машиниста и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию.
До приезда службы скорой помощи проводники Мырзагуль Каражигитова, Марияш Уразгалиева и Лаура Камалова оказали необходимую помощь роженице в вагоне поезда и в 5:30 молодая мама благополучно родила девочку.
По словам Сауле Ильясовой, с подобной ситуацией за 15 лет работы в пассажирских перевозках она столкнулась впервые.
"У нас в компании учат действовать в нестандартных ситуациях, и мы готовы всегда оказывать помощь нашим пассажирам", − отметила Сауле Ильясова.
После прибытия на станцию Атырау новорождённого малыша вместе с мамой приняли работники скорой помощи.
Кенжегуль Кайрболатова поблагодарила всех, кто ей помог.
"Я боялась за ребёнка, в первую очередь. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочке, когда она вырастет", − говорит молодая мама.
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