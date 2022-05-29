Ребёнок родился в пассажирском поезде Астрахань − Атырау

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На перегоне "Аккистау-Атырау" работники пассажирского поезда № 626 сообщением Астрахань – Атырау помогли пассажирке при родах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Кенжегуль Кайрболатова ехала в пятом вагоне из Ганюшкино в Атырау. После отправления состава со станции Ганюшкино у Кенжегуль в пять часов утра начались схватки. Работники поездной бригады во главе с начальником поезда Сауле Ильясовой приняли необходимые меры, согласно инструкции, проинформировали машиниста и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию.

До приезда службы скорой помощи проводники Мырзагуль Каражигитова, Марияш Уразгалиева и Лаура Камалова оказали необходимую помощь роженице в вагоне поезда и в 5:30 молодая мама благополучно родила девочку.

По словам Сауле Ильясовой, с подобной ситуацией за 15 лет работы в пассажирских перевозках она столкнулась впервые.

"У нас в компании учат действовать в нестандартных ситуациях, и мы готовы всегда оказывать помощь нашим пассажирам", − отметила Сауле Ильясова.

После прибытия на станцию Атырау новорождённого малыша вместе с мамой приняли работники скорой помощи.

Кенжегуль Кайрболатова поблагодарила всех, кто ей помог.

"Я боялась за ребёнка, в первую очередь. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочке, когда она вырастет", − говорит молодая мама.