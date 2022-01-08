Ребенок погиб от огнестрельного ранения в беспорядках в Алматы

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Уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин заявила, что 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, передает BaigeNews.kz.

По информации от Аружан Саин, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.

"На сегодняшний день это комментарий Уполномоченной по правам ребенка Аружан Саин. Она исходит из официальных источников", - заявили в пресс-службе МОН РК.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец. Сообщается, что ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики.

"Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым - пожалуйста, берегите детей! Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних!", - говорится в сообщении Аружан Саин.

При необходимости казахстанцев просят звонить на телефоны горячей линии по охране прав детей МОН РК: +77172742528, +77761707383, +77771836567, +77013786629.

По поводу пропавших без вести взрослых и детей обращайтесь по телефону 1414