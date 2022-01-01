Ребенок погиб, наблюдая за запуском фейерверка

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На востоке Нидерландов, в городке Хаксберген, мужчина запустил самодельный фейерверк. 12-летний мальчик, наблюдавший за действием, получил смертельные травмы, сообщили в региональном управлении полиции.

По имеющимся данным, дети наблюдали, как взрослый мужчина с помощью молота запускал фейерверк во время уличной вечеринки с участием четырех семей.

Во время запуска произошел несчастный случай, в результате чего пострадали два мальчика: 11 и 12 лет. Их госпитализировали. Однако спасти старшего ребенка не удалось - от полученных травм он умер в больнице.

Мужчина, запускавший салют, задержан. Подробности произошедшего устанавливаются.

По данным местных СМИ, самодельная установка с металлическим молотом - klaphamer - является популярной традицией в голландском регионе Твенте и не запрещена в Нидерландах.