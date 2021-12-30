Ребенка с деформацией грудной клетки прооперировали врачи Алматы

Фото: пресс-служба ГКБ №1 г.Алматы

Операцию ребенку провели в рамках ОСМС.

В городской клинической больнице (ГКБ) №1 города Алматы прооперировали десятилетнего мальчика с воронкообразной деформацией грудной клетки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу больницы.

Отмечается, данная патология у ребенка была выявлена еще с детства, за медицинской помощью ранее не обращались. Но со временем она начала прогрессировать. Мальчик начал все чаще жаловаться на проблемы с дыханием и быструю утомляемость. Родители 10-летнего мальчика обратились к врачам Центра торакальной хирургии ГКБ №1 в связи с видимым дефектом в области груди.

Учитывая положение, врачами больницы было предложено проведение операции в рамках ОСМС. Была сделана видеоторакоскопическая стернопластика по Nuss. Это малоинвазивная операция с быстрым периодом реабилитации — через три-четыре дня у пациентов есть возможность возвратиться домой.

Как объяснил торакальный хирург Нурхат Жунисов, под деформацией грудной клетки понимают различные по степени выраженности изменения формы ее костных структур. Это проявляются не только как косметический дефект, но и приводит к функциональным нарушениям со стороны дыхательной системы из-за сдавления и смещения органов грудной полости.

"Деформация грудной клетки в основном является генетически врожденной патологией. К счастью, данный порок возможно скорректировать хирургическим лечением. В нашем Центре торакальной хирургии с 12-летним опытом работы успешно проводятся различные операции в грудной полости и взрослым пациентам, и детям разного возраста. Самому младшему нашему пациенту было три года, другие пациенты в возрасте до 35 лет", — объяснил ситуацию Нурхат Жунисов.

По словам родителей, после операции мальчик чувствует себя хорошо, патология устранена.