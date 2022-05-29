"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов и завоевал 14-й трофей турнира в своей истории, передаёт BaigeNews.kz.
Единственный мяч в игре забил бразильский форвард Винисиус Жуниор (59 минута). Матч прошёл в Париже на стадионе "Стад де Франс".
Начало игры несколько раз переносили из-за беспорядков. На входе на стадион возникли огромные очереди из-за которых многие фанаты не смогли вовремя попасть на свои места. Также некоторые фанаты без билетов пытались прорваться на стадион, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
В итоге игра стартовала с опозданием в 37 минут.
"Реал" является рекордсменом по количеству титулов победителя Лиги чемпионов, это чемпионство стало для клуба 14-м.
Изначально матч должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако УЕФА лишил российский город права провести финал ЛЧ из-за событий в Украине.
Лига чемпионов - главный по значимости еврокубок, его победитель играет с победителем Лиги Европы в Суперкубке УЕФА. Соперником "Реала" по Суперкубку станет немецкий "Айнтрахт".