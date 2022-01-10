Развертывание военного контингента ОДКБ в Казахстане завершено

Фото: odkb-csto.org

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что ОДКБ завершила в полном объеме развертывание военного контингента в Казахстане, передает BaigeNews.kz.



"Уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 самолеторейсов", - сказал Зась на сессии ОДКБ.

Также он отметил, что контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области.

"Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в городе Алматы. Материально-техническое оснащение воинских контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонней основе. В соответствии с согласованным с казахстанской стороной планом операции – коллективные миротворческие силы приступили к выполнению задач по усилению и охране важных военных и государственных объектов для стабилизации обстановки", - резюмировал генеральный секретарь.