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Развертывание военного контингента ОДКБ в Казахстане завершено | BaigeNews.kz 10 января, 15:52
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Фото: odkb-csto.org

Развертывание военного контингента ОДКБ в Казахстане завершено

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что ОДКБ завершила в полном объеме развертывание военного контингента в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 самолеторейсов", - сказал Зась на сессии ОДКБ.

Также он отметил, что контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области.

"Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в городе Алматы. Материально-техническое оснащение воинских контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонней основе. В соответствии с согласованным с казахстанской стороной планом операции – коллективные миротворческие силы приступили к выполнению задач по усилению и охране важных военных и государственных объектов для стабилизации обстановки", - резюмировал генеральный секретарь.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной.
#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы #ОДКБ
10 января, 15:52
7175
Артём Волков Журналист

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