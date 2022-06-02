Разрешённые места для купания определили в Алматы

Фото: almaty.tv

Соблюдать правила безопасности и не купаться в местах, не предназначенных для этого, призывают спасатели в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего в городе определены четыре места для массового отдыха на воде. Это западная и восточная части водохранилища Сайран, зона отдыха "Гульдер" и пляжная зона рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала имени Кунаева", - сообщил на брифинге начальник Управления Гражданской обороны ДЧС Алматы Исхар Савазов.

Однако в этом году заполнять Большой Алматинский канал не планируют. Это связано со строительством дорожной развязки на Кульджинском тракте.

Водохранилище Сайран уже заполнено. Для пляжей подготовлены буйки. В местах, запрещенных для плавания, - предупреждающие знаки. Спасатели дежурят круглосуточно.

Как уточнили в акимате города, запрещенные для купания зоны патрулируют сотрудники ДЧС и военнослужащие Нацгвардии. Нарушителей будут выявлять также с помощью дрона.