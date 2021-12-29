Разработчики QazVac купили на госпремию в 18 миллионов тенге дома для жителей Отара

Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную государственную премию имени Аль-Фараби на благотворительность, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
Размер вознаграждения составил 18 миллионов 600 тысяч тенге. Коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье.
"Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи", — сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.
29 декабря ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района Жамбылской области были вручены многодетной семье и семье инвалидов, сообщили
в МВК по нераспространению COVID-19.