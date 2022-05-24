"Разных демагогов я комментировать не собираюсь" — Скляр о заявлении Бокаева

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Вице-премьер-министр Роман Скляр прокомментировал заявления активиста Санжара Бокаева по поводу утильсбора, передаёт BaigeNews.kz. Санжар Бокаев, бывший депутат Владимир Дворецкий и председатель ассоциации овцеводов Казахстана "Шопан-ата" Алмасбек Садырбаев ранее заявили: если правительство не отменит утильсбор на агротехнику, они будут подавать в суд.

"К сожалению, у нас очень много людей, которые называют себя экспертами в той или иной сфере, но таковыми не являются ни в одной. Сегодня он эксперт в промышленности, завтра — в сельском хозяйстве. Разных демагогов я комментировать не собираюсь. Если они считают, что можно хайповать на этой теме, пусть продолжают. Правительство занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение, и строительство и другие сферы. Если бы статья о клевете не была бы декриминализирована, я бы, конечно, подал в суд. Но дальше заниматься этим вопросом, чтобы кто-то получил штраф, как за проезд на красный свет светофора, это неправильно", — сказал Роман Скляр в кулуарах заседания правительства РК.

Также он посоветовал журналистам глубже изучить тему утильсбора и "не слушать разных популистов".