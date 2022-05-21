Разногласия в партиях и уголовная ответственность. Кто такой Булат Абилов?

Фото: Facebook

16 мая Булат Абилов объявил о намерении создать собственную партию Bizdin Tandau. Среди членов инициативной группы — Олжас Мухамеди, Бэлла Орынбетова, Рысбек Сарсенбайулы, Бахыт Жумакаева, Искандер Бейсембетов и другие. Булат Абилов уже высказал ряд громких предложений, в числе которых переименование столицы, страны, выход из ОДКБ и ЕАЭС, ликвидация "Самрук-Казына". Что известно о политике и бизнесмене и его сторонниках, в материале BaigeNews.kz.

Разногласия в партиях

Булат Абилов родился в 1957 году в Караганде. По образованию горный инженер, начинал он с позиции горного мастера шахты имени Костенко. Позже вместе с семьёй переехал в Алматы. А через 15 лет стал внештатным советником президента Нурсултана Назарбаева. До этого успел создать фирму "Бутя", которая занималась торгово-посредническими операциями и которую не раз обвиняли в махинациях.

В 1999 году он участвовал в парламентских выборах и вошёл в партию "Отан" [ныне Amanat]. Однако депутатство Абилова продлилось недолго — в 2001 году он входит в движение Демократический выбор Казахстана (ДВК), которое создал Мухтар Аблязов. В 2018 году движение признали экстремистским в Казахстане. Партия "Отан" досрочно лишила мандата Булата Абилова.

Но в ДВК Булат Абилов пробыл недолго. Из-за разногласий он уходит и становится сопредседателем новой партии "Акжол". Но и там случился разлад, в 2005 году Абилов покидает и эту партию, вступив в "Настоящий Акжол", который впоследствии переименовали в "Азат". Эта партия позже объединилась с ОСДП, лидером которой был Жармахан Туякбай. Однако уже объединённая партия так и не была зарегистрирована.

Уголовная ответственность и обманутые казахстанцы

Булата Абилова не раз привлекали к уголовной ответственности. Всё это происходило, по его мнению, из-за его оппозиционной деятельности. Но его же однопартийцы обвиняли его в том, что он работает по заданию властей. В итоге коллеги не поддержали его, когда он хотел участвовать в президентских выборах и когда хотел стать руководителем объединённой партии.

"Считается, что избежать какого-либо наказания ему помогло то, что Абилов считался двоюродным племянником Сары Алпысовны Назарбаевой, и сам он называл её тётей (...) Он открывал кооперативы, а они банкротились, но Абилов оставался в выигрыше и при деньгах. Одно время в Караганде даже ходила своего рода шутка: "Если тебя обманул Абилов — это значит, твои деньги пошли в фонд Казахстана", подразумевая под таким фондом семью первого президента", — пишут на yvision.kz.

Одна из историй началась в 90-е годы и была связана с компанией "Бутя капитал". Многие считают, что до своей политической карьеры он обманул доверчивых казахстанцев. "Бутя капитал" получила от людей десятки миллионов купонов и приобрела акции различных казахстанский компаний. Однако всё это превратилось не в прибыль, а в убытки размером более 400 миллионов тенге. В 2007 году 767 вкладчиков фонда предъявили претензии на 305,8 миллиона тенге. Люди отдавали последние деньги, доверившись обаятельному бизнесмену. Некоторые казахстанцы, посчитавшие себя жестоко обманутыми, покончили жизнь самоубийством. При этом тюремного заключения Абилову удалось избежать.

Но сам Булат Абилов отрицал своё родство с семьёй Нурсултана Назарбаева.

В 2004 году, как сообщали СМИ, полтора года условно он получил за клевету в адрес бывшего мажилисмена Мухтара Тиникеева. Причиной стало то, что оппозиционер в эфире одного из телеканалов обвинил депутата в даче крупной взятки за место в парламенте.

В 2006 году к трём годам лишения свободы условно Булата Абилова приговорили за оскорбление полицейского и применение насилия.

В 2008 году Булата Абилова обвинили в укрывательстве особо опасного преступника. Вместе с Амиржаном Косановым и Асылбеком Кожахметовым он подписал письмо с просьбой украинским властям предоставить политическое убежище Есентаю Байсакову, который обвинялся в организации заказного убийства. Их признали виновными, однако наказания удалось избежать из-за срока давности.

В 2013 году экс-вице-министр нефти и газа Берик Толумбаев подал в суд на Булата Абилова. Чиновник посчитал, что именно его политик обвинил его в невыплате причитающихся генеральному директору ТОО "Тойота Цусе Казахстан Авто" Андрею Чередникову дивидендов от 4,9 процента акций ЗАО "Тойота Цусе Бутя" в сумме одного миллиона долларов. Пользователь, представившийся Булатом, написал в блог председателя Антикора. Также истец посчитал, что в одном из интервью Булат Абилов опорочил его честь и достоинство. Суд обязал Абилова выплатить истцу 500 тысяч тенге.

"Это только часть судебных процессов, в которых Абилов принимал участие в качестве обвиняемого или свидетеля. Опустим суды, связанные с выборами, митингами, и по другим причинам. И так понятно, что Абилов слишком часто для общественного и политического деятеля оказывается под судом в качестве обвиняемого по самым разнообразным делам. Только из приведённого списка — два приговора за клевету и три приговора по уголовным делам, причем два раза он признавался виновным в совершении уголовных преступлений", — писало в 2013 году издание altyn-orda.kz.

В том же году Булат Абилов объявил о своём уходе из политики.

Незадолго до своего возвращения в политику Булат Абилов начал устанавливать солнечные электростанции в разных точках страны. В 2019 году он вместе с Оразом Жандосовым инвестировал деньги в солнечную станцию в Алматы. Проект стоил 27,7 миллиарда тенге. Часть средств были заёмными.

"Проектная стоимость электростанции составила 27,7 миллиарда тенге, из них 10,4 миллиарда тенге инвестиций. Также для финансирования проекта привлечены заемные средства АО "Банк Развития Казахстана" и финансовый лизинг АО "БРК-Лизинг". Из областного бюджета было профинансировано строительство высоковольтной линии 220 КВт на сумму 233 млн тенге в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020", — писал тогда businessfm.kz.

Также Булат Абилов инвестировал в электростанцию в Зеренде, планировал сделать это и в Костанайской области.

Стоит отметить, что о "БРК" в начале этого года высказался Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что его деятельность вызывает вопросы.

"Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу "друзьям — всё, остальным — по закону". По сути, данная система ещё больше усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Например, "Банк развития Казахстана" превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на развитие именно МСБ", — сказал Токаев.

Предложения о переименованиях и критика казахстанцев

Спустя 10 лет Булат Абилов вернулся и почти сразу же был привлечён к ответственности, на этот раз административной. 2 марта его оштрафовали за организацию несанкционированного митинга. Этого можно было избежать, проведя митинг по уведомлению, учитывая, что Касым-Жомарт Токаев не раз высказывался о неукоснительном соблюдении закона "О митингах", которые в стране после его принятия стали проводить часто.

Казахстанцы в то же время раскритиковали ряд его громких заявлений. К примеру, предложения о переименованиях проспекта Назарбаева в Алматы в "Кантар", столицы — в "Алаш орду" и всей страны — в "Казахию". Часть казахстанцев обвинила его в том, что "главных проблем не видит". Однако на пресс-конференции он заявил, что не будет обращать внимания на критику.

"Мы не боимся критики. Мы знаем, что нас многие будут критиковать. Мы на неё не обращаем внимания, просто будем дальше вести дела", — заявил Абилов.

Он также заявил, что Казахстан должен поменять форму правления из президентской в парламентскую. Однако и это предложение подверглось критике.

"К примеру, Армения. Мы в прошлом году проводили исследования, хотели понять, что происходит там. У них парламентская республика, там премьер-министр первое лицо. Но самое главное — это парламент, который якобы формирует правительство. Но мы провели экспертный опрос, более 15 экспертов, крутые известные политологи, социологи, экономисты армянские. И там вывод один — у Пашиняна нет парламентской республики. Он фактически такой же президент со сверхполномочиями, просто именуется как премьер-министр. Это не панацея. Я посмотрел, как у нас некоторые, якобы называющие себя либерально-оппозиционными группами, хайпуют и говорят, что нам надо перейти к парламентской форме правления, — это полный абсурд. Либо они не понимают, о чём говорят, либо очень хорошо понимают, но это манипуляция", — сказал директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

Также среди предложений Абилова — выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС, ликвидация фонда "Самрук Казына", тщательное расследование голодомора 30-х годов, событий декабря 1986 года, январских событий 2022 года.

В марте он записал видеообращение к президенту, однако конкретных предложений в почти четырёхминутном видео так и не прозвучало.

Кто поддерживает Абилова

Среди поддерживающих Булата Абилова — дизайнер Олжас Мухамеди, выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова, до январских событий не замеченный в политической жизни страны. Однако периодически его комментарии попадали в СМИ. Например, в 2019 году он возмутился макетом EXPO в Нур-Султане, посчитав, что его компания могла бы выполнить работу лучше, но он не выиграл тендер. В 2020 году его возмутила возведённая в Таразе стела.

Ещё одной сторонницей Булата Абилова оказалась активистка Белла Орынбетова. Она уже выступала в 2019 году за идею парламентской республики. В тот же год создала движение Respublika. Она уже заявляла о том, что у организации есть чёткие политические амбиции. Однако собрать достаточной поддержки ей не удалось.

"Сначала мы были уверены, что точно соберём сто тысяч подписей. Сейчас есть сомнения, но мы работаем. Мы поехали в западный регион, потому что думали, что там самый протестный народ. Активности в соцсетях было много, но в день встречи люди не пришли", — сказала она в 2019 году изданию Misk.org.kz.

Булата Абилова также поддержал брат покойного политика Алтынбека Сарсенбаева Рысбек. В 2016 году будучи редактором газеты "Жас Алаш" он оказался в центре судебного разбирательства. Газета проиграла иск на 40 миллионов тенге. Истец Жасан Зекейулы посчитал, что материал "Академик" судится со своей семьей" опорочил его честь и достоинство. В итоге редакция проиграла суд, и многие посчитали виноватым в сложившейся ситуации именно Рысбека Сарсенбаева, допустившего публикацию спорного материала. В СМИ писали, что из-за неплатежеспособности сотрудников бремя этого штрафа легло на Салтанат Атушеву, супругу покойного Сарсенбаева. Ведь на тот момент львиная доля акций были записаны на сына покойного Алтынбека Сарсенбаева, который проживал в Англии. Более того, Салтанат Атушева не раз пыталась заменить Рысбека Сарсенбаева на посту главреда газеты, боясь, что он приведёт издание к конфликту.