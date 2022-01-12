Размер ущерба от погромов в РК превысил 103,7 миллиарда тенге

Фото: Александр Павский

В Нацпалате предпринимателей "Атамекен" представили обновленные данные об ущербе, нанесенном объектам бизнеса в ходе погромов, передает BaigeNews.kz.

По информации на 12 января всего в call-центр поступило 4 833 звонка, в том числе по вопросам мародерства — 1988, свидетельства о форс-мажоре — 246, прохождения блокпостов — два, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям — 17, возобновления бизнеса и оценки ущерба — 271, звонки физических лиц — 1946.

В региональные палаты поступило 370 звонков и 43 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.

В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы — 1506 субъектов, расположенных в 1771 объектах.

"Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля — 1482; общепит — 44; финсектор — 61; логистика — 23; СМИ — пять. Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 103,7 миллиарда тенге, в Алматы — 102,2 миллиарда тенге", — сообщили в пресс-службе НПП "Атамекен".

Ранее аким Алматы заявил, что из 120 предприятий в городе работают 76 предприятий. 44 предприятия планируют запуск в период с 11 по 19 января.

Бывший военный и бизнесмен Дамир Аманжолов рассказал, как спасал сослуживцев, которые охраняли акимат и помогал защищать магазины от мародеров. По его словам, защитникам удалось отбить часть магазинов, ресторанов, построить баррикады и оставить мужчин для охраны.

Ущерб от атаки террористов для экономики РК может составить 2-3 миллиарда долларов. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе двусторонних переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.



