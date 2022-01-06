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  • "Раздают оружие, слышна стрельба" - кадры из Алматы распространяют в Сети
"Раздают оружие, слышна стрельба" - кадры из Алматы распространяют в Сети | BaigeNews.kz 6 января, 02:45
1876
Фото: timeskz.kz

"Раздают оружие, слышна стрельба" - кадры из Алматы распространяют в Сети

В Сети появилось видео раздачи оружия протестующим, передает корреспондент BaigeNews.kz. Несколько Telegram-каналов сообщили, что кадры были сделаны в Алматы. На видео видно, как средь бела дня мужчины быстро разбирают огнестрельное оружие, которое привезли в багажнике на белом автомобиле. О достоверности видеозаписи еще не высказались правоохранительные органы.


На другом видео несколько мужчин разбирают оружие на разграбленном складе.


Кроме того, в Сети распространяют кадры, где слышны звуки выстрелов в Алматы. О том, кто именно стреляет, официальной информации пока нет.


На одном из видео мужчину в военной форме ранили, и после выстрела видно, как он упал.


Как сообщают СМИ, в Алматы планируется антитеррористическая операция. Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом и обратился к главам-государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану.
#теракт Алматы #беспорядки в Алматы #погромы в Алматы
6 января, 02:45
1876
Журналист

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