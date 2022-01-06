"Раздают оружие, слышна стрельба" - кадры из Алматы распространяют в Сети
В Сети появилось видео раздачи оружия протестующим, передает корреспондент BaigeNews.kz. Несколько Telegram-каналов сообщили, что кадры были сделаны в Алматы. На видео видно, как средь бела дня мужчины быстро разбирают огнестрельное оружие, которое привезли в багажнике на белом автомобиле. О достоверности видеозаписи еще не высказались правоохранительные органы.
На другом видео несколько мужчин разбирают оружие на разграбленном складе.
Кроме того, в Сети распространяют кадры, где слышны звуки выстрелов в Алматы. О том, кто именно стреляет, официальной информации пока нет.
На одном из видео мужчину в военной форме ранили, и после выстрела видно, как он упал.
Как сообщают СМИ, в Алматы планируется антитеррористическая операция. Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом и обратился к главам-государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану.