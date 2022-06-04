"Районные больницы планируется наделить более высоким статусом" — глава Минздрава

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Министр здравоохранения Ажар Гиният посетила Западно-Казахстанскую область, встретившись с населением двух самых отдалённых от областного центра районов — Бокейординского и Жанакалинского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

На встрече с сельчанами министр назвала первейшей задачей здравоохранения усиление профилактики на первичном уровне медпомощи.





Особенно важно вовремя обследовать детей, отметила министр. Для этого внедряются новые стандарты в школьной медицине, которые позволят обеспечить раннее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, зрения и других.

"Также будут увеличены в полтора раза консультативно-диагностические услуги , что позволит повысить доступность ранней диагностики заболеваний и снизить личные расходы населения на здравоохранение.

В целях повышения доступности лекарственных средств будет продолжена работа по расширению и пересмотру перечня амбулаторного лекарственного обеспечения", — сказала глава Минздрава.





Она рассказала о пересмотре норматива сети организаций здравоохранения, в рамках которого планируется создание медицинских пунктов в сёлах с населением от 50 до 500 человек; создание фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах от 500 до 1500 человек.

Предлагается создать врачебные амбулатории на население 1500-5000 человек.





Для повышения доступности лекарств и медицинских изделий, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, планируется создание аптечных пунктов на базе сельских медицинских организаций.

Сельчан волновали вопросы воздействия полигона на здоровье и возможности компенсации в виде дополнительной медпомощи, льготных пакетов.





Отвечая на вопросы о доступности медуслуг, министр отметила, что планируется наделить более высоким статусом районные больницы, чтобы сельчане могли, не выезжая за пределы района, получать практически все медуслуги, включая малоинвазивные хирургические операции, сложные манипуляции.

Глава Минздрава напомнила, что нужно усиливать службы поддержки пациентов, где люди должны получать чёткие разъяснения, к кому обращаться и как получить медпомощь.