Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Раскрыты способы уберечь новогоднюю ёлку от кота | BaigeNews.kz 25 декабря, 03:15
3262
Фото: obozrevatel.com

Раскрыты способы уберечь новогоднюю ёлку от кота

В британской благотворительной организации Cats Protection раскрыли способы уберечь новогоднюю ёлку от кота. Специалисты дали несколько советов, которые помогут снизить риск нападения домашнего питомца на праздничное дерево, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Эксперты предложили выбрать небольшую ель и установить её в углу помещения — рядом не должно быть полок, шкафов и тумбочек, с которых кот сможет прыгнуть на декорацию. Основание лучше зафиксировать и утяжелить замаскированными под сугробы мешками с керамзитом или убедиться, что подставка дерева достаточно крепкая и устойчивая.

Специалисты посоветовали не наряжать ёлку сразу после установки, а дать животному пару дней, чтобы привыкнуть к ней — так в украшенном виде конструкция станет меньше его интересовать.

Во время украшения дерева кота лучше убрать из помещения. Эксперты призвали выбирать матовые пластиковые ёлочные игрушки. Закрепить декорации нужно на верхних ветвях и таким образом, чтобы они не раскачивались. Провода гирлянд стоит спрятать, а от мишуры и дождика следует отказаться — если питомец их съест, он может отравиться или погибнуть от удушья.

Среди прочего эксперты предложили выбирать искусственные ели — они легче натуральных и менее травмоопасны как для животного, так и для человека.
#Новый год
25 декабря, 03:15
3262
Журналист

Рекомендуем