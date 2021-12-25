Раскрыты способы уберечь новогоднюю ёлку от кота

В британской благотворительной организации Cats Protection раскрыли способы уберечь новогоднюю ёлку от кота. Специалисты дали несколько советов, которые помогут снизить риск нападения домашнего питомца на праздничное дерево, сообщает Lenta.ru
со ссылкой на The Independent.
Эксперты предложили выбрать небольшую ель и установить её в углу помещения — рядом не должно быть полок, шкафов и тумбочек, с которых кот сможет прыгнуть на декорацию. Основание лучше зафиксировать и утяжелить замаскированными под сугробы мешками с керамзитом или убедиться, что подставка дерева достаточно крепкая и устойчивая.
Специалисты посоветовали не наряжать ёлку сразу после установки, а дать животному пару дней, чтобы привыкнуть к ней — так в украшенном виде конструкция станет меньше его интересовать.
Во время украшения дерева кота лучше убрать из помещения. Эксперты призвали выбирать матовые пластиковые ёлочные игрушки. Закрепить декорации нужно на верхних ветвях и таким образом, чтобы они не раскачивались. Провода гирлянд стоит спрятать, а от мишуры и дождика следует отказаться — если питомец их съест, он может отравиться или погибнуть от удушья.
Среди прочего эксперты предложили выбирать искусственные ели — они легче натуральных и менее травмоопасны как для животного, так и для человека.