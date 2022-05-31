Ракета "Союз-2.1а" готова к запуску с Байконура

На космодроме Байконур завершили общую сборку очередной ракеты космического назначения, пуск которой запланирован на 3 июня. В её состав входят ракета-носитель "Союз-2.1а" и грузовой корабль "Прогресс МС20", передаёт BaigeNews.kz.

"На первом этапе работ проведена стыковка космической головной части (с "грузовиком" под створками обтекателя) с третьей ступенью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Затем эту сборку пристыковали к "пакету" носителя (первая и вторая ступени). После чего проведены электрические соединения и проверки собранной ракеты. Государственная комиссия приняла решение о её вывозе из монтажно-испытательного корпуса и установке на стартовом комплексе утром 31 мая", - сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Все операции покажут в прямом эфире.

Запуск корабля запланирован на 3 июня. Он доставит на МКС 2500 килограммов грузов: топливо дозаправки, запасы питьевой воды и сжатых газов, а также 1 458 килограммов оборудования и материалов для экипажа 67-й экспедиции.

