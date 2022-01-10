Ради шутки звонят некоторые казахстанцы на горячую линию поддержки

Фото: inform.kz

Казахстанцы начали обращаться за психологической помощью на горячую телефонную линию 1414. По словам специалистов, некоторые граждане звонят психологам ради шутки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



Сотрудники горячей линии отмечают, что люди звонят в основном из-за тревожности, стрессовой ситуации. Много переживаний, что может начаться война. Кто-то звонил после громких звуков на улицах города.

"Есть обращения, касающиеся не только проблем, связанных с ситуацией в стране, но и просто с вопросами личного характера. Также к психологам звонят люди, которые звонят ради шутки. И это отнимает время у нас, психологов. Мы могли бы помочь людям, которым нужна поддержка психологов. Если кому-то хочется развлечься, прошу вас, найдите для этого другие способы. Не занимайте горячую линию", - рассказала психолог горячей линии Варвара Полякова.

Психолог советует казахстанцам обращаться к специалистам в случае, если они чувствуют тревожность, стресс или панику. Также советуют не оставаться в одиночестве, больше разговаривать с близкими, главное - не уходить в свои проблемы и страхи.