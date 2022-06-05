Работник раскрыл детали жёстких досмотров на проходной склада Wildberries

Фото: baza.io

Сотрудник подмосковного склада маркетплейса Wildberries раскрыл детали ежедневных досмотров в трусах на проходной. Разговор с пожелавшим сохранить анонимность сотрудником компании публикует издание Baza , передаёт BaigeNews.kz

Ранее в Сети появились кадры жёсткого утреннего досмотра работников склада Wildberries в подмосковном Подольске. Все сотрудники на входе раздеваются до нижнего белья и проходят досмотр. Всё это обязательно снимают камеры наблюдения.

По рассказу работника маркетплейса, досмотр проводится не только в начале смены, но и по её окончании. Охранники требуют, чтобы сотрудники компании снимали всю верхнюю одежду и оставались в нижнем белье, а порой проверяют даже стельки. Досматривают как мужчин, так и женщин − для этого предусмотрены отдельные проходные.

"Девочки раздеваются до трусов и бюстгальтеров, охранницы им оттягивают трусы и бюстгальтер, а также проводят металлодетектором между ног. Волосы нужно собирать в пучок и поднимать, чтобы было видно, надеты ли сережки", − сообщил собеседник издания. Он отметил, что не все соглашаются с этой процедурой: часть новых работников сразу же увольняется, а некоторые при досмотре проявляют агрессию − тогда их заводят в "чёрный кабинет" для более тщательного досмотра.

"Самых агрессивных иногда могут завести в "чёрный кабинет" (внутри стены из чёрного пластика) и попросить показать, что в трусах", − добавил работник Wildberries.

По его словам, в трудовом договоре нет пункта, который позволял бы охранникам проводить эту процедуру.

Столь жёсткий досмотр на складах применяют, борясь с воровством, что, впрочем, не является гарантией от посягательств. 30 мая охрана задержала на КПП подольского склада группу мужчин, в машине у которых нашли товары компании на сумму почти в 2,5 миллиона рублей. В группу входили четверо: один действующий сотрудник, один бывший, а также водитель и грузчик, которые работают в компании, сотрудничающей с Wildberries. После задержания выяснилось, что это уже второй заход на кражу этих воров. 18 мая им удалось вывезти со склада добычи на 700 тысяч рублей.