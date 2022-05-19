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"Работа акимов будет оцениваться по привлекательности бизнеса" — Токаев | BaigeNews.kz 19 мая, 19:00
2083

"Работа акимов будет оцениваться по привлекательности бизнеса" — Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса обратился к акимам, передаёт BaigeNews.kz.

"Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. И работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях", — сказал Токаев.

Как добавил глава государства, такие встречи продолжатся и будут носить деловой характер.

#Аким #экономика
19 мая, 19:00
2083
Журналист

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