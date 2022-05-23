500 детей из казахстанских сёл получили возможность обучаться в ведущих школах страны

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Свыше 132 тысяч школьников приняли участие в I этапе олимпиады "Мың бала", по результатам которого 5000 участников вышли в финал. Одержать победу удалось тысяче самым способным сельским школьникам. 500 из них предоставляется возможность обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей: Республиканской физико-математической школе, лицеях "Білім-Инновация", специализированных школах "Дарын", передаёт BaigeNews.kz.

"Олимпиада ориентирована только на сельских детей. У городских детей есть возможность ходить на кружки, брать репетиторов, доступ к хорошему интернету. Соответственно, и шансов попасть на любую республиканскую олимпиаду у них тоже выше. В сёлах же у детей этого всего нет. Наша олимпиада создана как раз для того, чтобы поддержать из сельских школ ребят, дать им некий социальный лифт на конкурсной основе. То есть отбираются лучшие по знаниям. Только ребёнок, обучавшийся в сельской школе не менее двух лет, имеет право участвовать в олимпиаде", - сказала управляющий директор КФ "Академия Елбасы" Алина Хаматдинова.

Стоит отметить, что высокий показатель участия по стране показали учащиеся Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей. По словам директора КФ "Академия Елбасы" Асланбека Амрина, с каждым годом количество участников олимпиады растёт.





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"Это говорит о том, что проект востребован, благодаря олимпиаде "Мың бала" тысячи детей из отдалённых сельских регионов получают доступ к передовым образовательным технологиям и качественным знаниям. Результаты олимпиады дают нам стимул развивать и масштабировать проект, чтобы сделать его эффективным инструментом реализации образовательного потенциала сельских школьников", - сказал он.

"Мың бала" – уникальный проект национального масштаба, ориентированный на поддержку и развитие детей из сел, создание условий для их успешного конкурирования с городскими сверстниками, сокращения разрыва в знаниях.

Олимпиада проводится в рамках инициативы El Úmiti по выявлению и поддержке талантливой молодёжи. Организаторы олимпиады: Академия Елбасы в партнерстве с Министерством образования и науки РК, при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.



