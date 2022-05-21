Пятое поражение подряд потерпела сборная Казахстана по хоккею на чемпионате мира

Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана с обидным счётом проиграла команде Словакии на чемпионате мира по хоккею. Это пятое поражение подряд для нашей ледовой дружины, передаёт BaigeNews.kz.



Казахстанцы забили три шайбы соперникам, словаки ответили четырьмя точными ударами.



Счёт в матче открыли наши хоккеисты. Кирилл Панюков направил шайбу в ворота после отскока, реализовав большинство. Через три минуты соперник сравнял очки на табло, но во втором периоде заработал удаление вновь пропустил. На этот раз свой первый гол на турнире забил Дмитрий Шевченко.



Затем Павел Акользин получил пятиминутный штраф, и словаки дважды поразили ворота сборной Казахстана.



На 35-й минуте судьи назначили буллит в ворота Шутова, соперники его реализовали.



Одну шайбу удалось отыграть на старте третьего отрезка, Кирилл Панюков оформил дубль. Давление на половине словаков усилилось, но дожать и сравнять счёт казахстанцам не удалось, сообщили в федерации хоккея.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан Кирилл Панюков.



Ранее на турнире казахстанцы проиграли сборным Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3) и Канады (3:6).

Следующий матч подопечные Михайлиса проведут против команды Германии 22 мая.

