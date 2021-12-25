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Пятиклассник вынес четверых детей из горящего дома в Костанае | BaigeNews.kz 25 декабря, 20:41
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Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Пятиклассник вынес четверых детей из горящего дома в Костанае

В Костанае школьник спас детей при пожаре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Сообщение о пожаре на территории дачного общества "Садовод" поступило на пульт "101" сегодня в 11:36. Очевидец сообщил, что горит дачный домик.

К моменту прибытия пожарных жилое строение, в котором проживали шесть человек, оказалось охвачено огнем на площади 60 квадратных метров. Огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений.

"В этот день учащийся пятого класса средней школы № 22 города Костанай Олег Пирог, проживающий в д/о "Садовод", играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Олег знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке восемь лет, а младшей всего два года.

Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четверых детей. В это время родителей в доме не было − затопив печь, они ушли в магазин", − рассказали в ДЧС.

До их прихода спасенные дети находились у соседей. В госпитализации они не нуждались.

Огнеборцы вынесли из горящего дома два газовых баллона. Пожар локализовали в 12:07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12:28 возгорание было ликвидировано полностью.

Предположительная причина пожара − неправильная эксплуатация печного отопления.


#Пожар #школьник
25 декабря, 20:41
4845
Журналист

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